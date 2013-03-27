Кипр намерен ужесточить контроль за движением капитала для удержания вкладов

Кипр намерен в среду завершить разработку мер контроля за движением капитала, необходимых для предотвращения бегства вкладчиков после того, как банки откроются в четверг, сообщает Reuters.

Меры, скорее всего, будут согласованы к середине дня в среду, сказал министр финансов Михалис Саррис.

"Я думаю, они будут в рамках разумного, - сказал он в телевизионном интервью, не вдаваясь в детали. - Банки будут снова открыты в четверг... Мы будем искать наилучший способ ограничить возможность вывода больших сумм, не налагая карательных санкций на экономику, компании и частных лиц".

Управляющий центробанка сказал ранее, что "мягкий" контроль будет временно наложен на все банки. Министр финансов сказал, что эти меры будут действовать в течение нескольких недель. Банки на Кипре закрыты с тех пор, как окончательные переговоры о финансовой помощи начались в середине марта.

Киприоты вышли на улицы Никосии, протестуя против сделки о финансовой помощи, поскольку боятся, что она станет причиной резкого экономического спада в стране и потери рабочих мест.

Около 3000 студентов протестовали перед парламентом после того, как Кипр согласовал программу помощи на 10 миллиардов евро с Евросоюзом, Международным валютным фондом и Европейским центробанком.

Перед центробанком около 200 сотрудников крупнейшего коммерческого банка страны, Bank of Cyprus, требовали отставки управляющего Паникоса Деметриадеса.

Согласно договору о помощи, второй крупнейший банк Кипра, Cyprus Popular Bank, будет закрыт, а его депозиты меньше 100.000 евро будут объединены с депозитами Bank of Cyprus. Депозиты, превышающие 100.000 евро, в обоих банках будут заморожены, при этом многие крупные вкладчики, вероятно, потеряют почти половину своих инвестиций.

Справка УНИАН. Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Fitch поместило рейтинги Кипра в список на пересмотр с возможностью понижения