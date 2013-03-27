Улучшением позиции Украины в рейтинге Doing Business займется специальная рабочая группа

Задача Президента Виктора Януковича по улучшению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business от Всемирного банка будет выполнена, реализацией этой задачи займется специальная рабочая группа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов во время брифинга в Кабинете министров.

«Мы выполним задачу Президента. К работе привлечена консалтинговая компания PriceWaterhouseCooper’s, создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься исключительно программой (по рейтингу Doing Business - УНИАН) », - сказал министр.

Он также сообщил, что уже приехали представители Всемирного банка, которые будут проводить мониторинг ситуации. «Те меры, которые мы в скором времени будем выносить на заседание рабочей группы, дадут нам возможность реально улучшить бизнес-климат, а Украина войдет в сотню стран по легкости ведения бизнеса», - сказал И.Прасолов и добавил, что существует 10 основных направлений, по которым ведется работа. Однако какие это направления, министр не указал.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой). При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й); «налогообложение» (со 183-й до 165-й); а также «регистрация собственности» (со 168-го места на 149-е).

Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу по итогам мониторинга бизнес-климата войти в сотню стран по легкости ведения бизнеса.