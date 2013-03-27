Финучреждения должны подать документы в НБУ для получения лицензии на перевод средств

Небанковские финансовые учреждения для получения лицензии Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте без открытия счета должны подать документы в НБУ до 1 января 2014 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, небанковские финансовые учреждения, осуществляющие переводы средств в национальной валюте без открытия счета на основании лицензии Нацкомфинуслуг, полученной до 18 октября 2012 года, должны до 1 января 2014 года подать документы для получения такой лицензии в НБУ. Такие требования предусмотрены постановлением НБУ №57, которое зарегистрировано Министерством юстиции и вступает в действие с 29 марта.

Согласно данному постановлению, небанковские финансовые учреждения, которые намерены стать участниками платежных систем и осуществлять переводы средств в национальной валюте без открытия счета, также должны получить соответствующую лицензию НБУ.

Как сообщал УНИАН, право на проведение проверок объектов надзора за платежными системами и системами расчетов в соответствии с действующим законодательством принадлежит Национальному банку Украины.