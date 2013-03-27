Комитет экономических реформ 2 апреля обсудит проблемы формирования бизнес-климата в Украине

Комитет экономических реформ, созданный при Президенте Украины, обсудит проблемы формирования в Украине благоприятного бизнес-климата уже в следующий вторник, 2 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова на встрече руководства Министерства доходов и сборов Украины и участников Американской торговой палаты в Украине.

«Вопрос формирования в нашей стране благоприятного бизнес-климата является ключевым для руководства нашей страны и лично Президента Украины. В этой связи на следующем заседании Комитета экономических реформ, которое состоится уже в следующий вторник, мы обсудим достижения в этой сфере и те вызовы, которые перед нами стоят в этой сфере», - сказала И.Акимова.

Пользуясь случаем, она поблагодарила президента Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски за тот вклад, который палата вносит в части формирования законодательства Украины, позволяющего развивать деловую и инвестиционную активность в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович во время предыдущего заедания Комитета экономических реформ, 17 января, заявил, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса. Глава государства подчеркнул, что в Украине необходимо сделать максимально комфортными условия ведения бизнеса, при этом не только для иностранных компаний, но и для украинских.