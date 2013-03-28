Банки Кипра в четверг возобновят работу под усиленной охраной полиции

В кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в среду вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным местных СМИ, кипрские банки возобновят сегодня работу после почти двухнедельного перерыва, и, ожидая ажиотажного спроса населения на наличность, властям пришлось срочно заказать доставку новых купюр из хранилищ Европейского центробанка.

Как пишет греческая газета "Имерисиа", сцены из триллера напоминала масштабная операция по приему спецрейса в аэропорту Ларнаки. "В особом отсеке самолета находились 5 млрд евро наличными для открывающихся сегодня кипрских банков, - отмечает издание. - В документах авиарейса отмечалось, что на борте перевозятся "облигации" (bonds), очевидно, для того, чтобы не указывать, что грузом были деньги. Упаковки с ними были перегружены, по одним данным, в четыре, по другим, - в шесть контейнеров".

"Грузовики с контейнерами сопровождались в течение всего пути в хранилище Центрального банка Кипра бронированными автомашинами с бойцами полицейского спецназа, создав целую процессию протяженностью в 200 метров, а над ней в течение всего маршрута баражировали полицейские вертолеты", - пишет газета.

Ожидается, что, когда сегодня банки начнут работу с клиентами с 12.00 по местному времени, в них выстроятся огромные очереди желающих узнать, что стало с их депозитами, и попытаться снять наличность, дозволенную введенными ограничениями.

Банки попросили правоохранительные органы обеспечить безопасность персонала, который опасается инцидентов с разгневанными вкладчиками. В каждом банковском отделении разработаны специальные планы по приему большого числа посетителей. Они будут находиться под усиленной защитой полиции и частных охранных служб.