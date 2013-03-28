Moody's понизило "потолок" рейтингов Кипра. Прогноз остается негативным

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило "потолок" по рейтингам Кипра до "Саа2" из-за растущего риска выхода страны из еврозоны, сообщается в пресс-релизе агентства.

О дальнейших рейтинговых действиях, которые последуют за понижением "потолка", Moody's сообщит на следующей неделе. Текущий рейтинг страны "Cаа3" и негативный прогноз по нему изменений не претерпели, передает ПРАЙМ.

"Выход Кипра из еврозоны не является базовым сценарием агентства, хотя риск такого события существенный", - отмечается в релизе.

Если страна покинет валютный союз, это приведет к крупным убыткам для инвесторов и нарушениям в банковской системе.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента Кипра в иностранной и местной валютах в список на пересмотр с возможностью понижения. В настоящее время рейтинг Кипра находится на отметке В.

Fitch поясняет, что решение о помещении рейтинга на пересмотр связано с проблемами банковской системы Кипра, которые могут негативно повлиять на экономику страны.

Напомним, совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 млрд евро. В обмен на помощь будет проведена финансовая реформа.

В ближайшее время власть Кипра иницирует уголовное расследование для выяснения причин того, что привело банковскую систему страны на грань банкротства.

Читайте также:

Крупные вкладчики кипрских банков могут потерять до 40% своих вкладов

Кипр путем уголовного расследования выяснит причины кризиса банковской системы