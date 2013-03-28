Клименко хочет привлечь бизнес к обсуждению целесообразности налоговых льгот

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко предложил рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот отдельным отраслям народного хозяйства на заседании Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов, когда такой орган будет создан.

Об этом А.Клименко заявил вчера, 27 марта, во время встречи с руководством Американской торговой палаты в Киеве.

«Будет позитивно, если мы рассмотрим вопрос льгот на Инвестиционном совете, и пусть реальный сектор экономики скажет свое мнение – какая льгота действительно нужна, а какая ведет к недобросовестной конкуренции», - сказал А.Клименко.

По его мнению, это обоснованный подход, и он касается всех, кто занимается созданием новых рабочих мест, вкладывает инвестиции, строит новую систему экономики.

Как сообщал УНИАН, вопрос учреждения Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов Украины может быть решен в ближайшее время на коллегии Министерства. Впервые идею создания Совета, в который могут войти руководители Миндоходов, а также представители ведущих отечественных и зарубежных компаний, А.Клименко высказал в конце января 2013 года.

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