Миндоходов в ближайшее время утвердит механизм работы Инвестиционного совета

Коллегия Министерства доходов и сборов на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть и утвердить положение о работе Инвестиционного совета при Миндоходов, куда войдут не только руководители министерства, но и представители бизнеса, инвестиционных компаний, а также представителей корпоративных объединений, в частности, Американской торговой палаты. Об этом заявил глава Миндоходов Александр Клименко во время встречи с главой Американской торговой палаты Хорхе Зукоски, прошедшей в Киеве.

«Мы благодарны за идею создания инвестиционного совета. В ближайшее время будет собрана Коллегия министерства, которая примет решение о создании совета, утвердит порядок работы и совет начнет свою работу. Мы возлагаем большие надежд на этот механизм», - сказал А.Клименко.

По его словам, совет - это новый механизм, дающий возможность совместно и эффективно формировать деловой климат в Украине

«Благодаря этому инструменту мы сможем использовать потенциал лучших управленцев на благо формирования бизнес-климата в нашей стране. Таким образом, они становятся нашими союзниками», - обратил внимание А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, впервые идею формирования Инвестиционного совета для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами А.Клименко высказал в конце января 2013 года. По словам министра, Инвестиционный совет будет работать как консультативно-совещательный орган при Министерстве доходов и сборов. В ее состав войдут руководители и ведущие специалисты министерства, представители бизнес-ассоциаций, а также топ-менеджеры национальных и зарубежных компаний.

В совете будет образовано несколько рабочих групп, которые будут заниматься вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, наработкой изменений в законодательстве.

При этом А.Клименко отметил, что готов лично возглавить Инвестиционный совет.

Напомним также, что украинские предприятия с иностранными инвестициями за два года – 2011-й и 2012-й – увеличили объем реализованной продукции на 4% - до 870 млрд грн с 838,6 млрд грн, а также увеличили объем экспорта на 22% до 205,3 млрд грн с 159,4 млрд грн.