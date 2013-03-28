В четверг давление на пару EUR/USD усилится - Forex club

На мировых валютных торгах в четверг, 28 марта, дополнительным фактором давления на пару EUR/USD станет сложная политическая ситуация в Италии - на рынке усиливаются слухи о вероятности снижения рейтинга страны агентством Moody’s, что уже выразилось в росте доходности по 5-летним гособлигациям, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, доходность немецких бундов, тем временем, снижается.

Учитывая, что тема утечки капитала с Кипра после утверждения валютных ограничений обрастает новыми слухами, вполне возможно, что процент взимания с вкладов будет достигать 80-100%. В таком случае, даже поддержка 1,27 для EUR/USD не будет пределом. Дальнейшими целями для пары, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет 1,2640 и 1,26. Свою лепту могут внести и данные по рынку труда и розничным продажам в Германии.

Пара GBP/USD может восстановиться. Несмотря на очередные подтверждения слабости экономики Великобритании, есть надежда, что все негативные тенденции остались в прошлом и деловая активность все же начнет расти. Публикуемые сегодня данные могут стимулировать рост пары в случае приятных сюрпризов. Ближайшая цель - 1,52.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на выступление нового главы Банка Японии. Если Харухико Курода приоткроет тайны планов ЦБ по стимулированию экономики, то пара USD/JPY может взять курс на 95,00 и далее на 95,30.