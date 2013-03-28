Межбанк открылся ростом доллара и падением евро

В четверг, 28 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1440/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2625/29, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4275/10,4355. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2798/1,2800 (среда — 1,2830/32).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены поднялись до 8,1465/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1450/8,1480 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4445/10,4540, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4300/10,4395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,4090/10,4185.