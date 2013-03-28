НАБУ: банки сконцентрировались на привлечении среднесрочных депозитов в нацвалюте

Банковские учреждения сконцентрировались на привлечении среднесрочных депозитов в национальной валюте. Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), к такому заключению пришли эксперты ассоциации.

Согласно сообщению, средства до востребования и депозиты до 1 года составляют более половины средств населения, при этом их удельный вес постепенно снижается. Доля среднесрочных (1-2 года) депозитов граждан на 1 марта составила 42,6% средств физических лиц или на 6,6 п.п. больше, чем на 1 марта 2012 года. Доля долгосрочных депозитов (более 2 лет) в структуре депозитов населения составила 2,8%.

Также сообщается, что наибольшая доля привлеченных ресурсов предприятий - также краткосрочные (на 1 марта доля депозитов сроком до 1 года составляла 24,68%, средств до востребования - 59,05%).

По мнению экспертов НАБУ, снижение доли краткосрочных ресурсов способствует сокращению чувствительности банковской системы к риску ликвидности, а положительная динамика депозитов клиентов может свидетельствовать об ограниченном влиянии проблем отдельных учреждений на уровень доверия населения и предприятий к банковской системе в целом.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте в феврале 2013 г. сократилась на 0,9 п.п. - до 11,71%, по кредитам - на 0,88 п.п. - до 15,63%. Снижение ставок по кредитам и депозитам в национальной валюте при одновременном росте объемов кредитов и депозитов является следствием достаточного уровня ликвидности в банковской системе при одновременном сохранении слабого спроса на банковские кредиты.