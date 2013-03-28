Кипрские банки открылись для клиентов
Отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись сегодня на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ограничения на снятие наличных установлены в размере 300 евро в день. Транзакции до 5 тысяч евро осуществляются свободно, с 5 до 200 тысяч евро - по решению специальной комиссии и при наличии оправдательных документов в срок до 24 часов. Платежи более чем на 200 тысяч евро осуществляются только по одобрению регулятора и при условии наличия у ЦБ необходимой ликвидности.
Напомним, сегодня в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в среду вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.
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