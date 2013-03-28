В Миндоходов открещиваются от создания финансовой полиции

Министерство доходов и сборов опровергло информацию ряда СМИ о формировании подразделения финансовой полиции в составе Министерства. Опровержение передано УНИАН пресс-службой Миндоходов.

«Позиция Министерства состоит в том, что любые изменения подобного характера не только требуют тщательной подготовки, правового анализа и согласования между отдельными заинтересованными структурами исполнительной власти, но и должны приниматься только после общественных слушаний и консультаций с бизнесом», - говорится в сообщении Министерства.

Специалисты Миндоходов обратили внимание, что мнения уважаемых экспертов относительно создания финансовой полиции, распространенные в СМИ, могут сознательно или несознательно использоваться в информационной кампании, направленной на дискредитацию Министерства и формирование ложного впечатления о якобы имеющихся намерениях правительства усилить административное давление на бизнес.

В Миндоходов подчеркивают, что согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Министерство не наделено. Более того, в Положении не предусмотрено функций, которые, по предположению ряда СМИ, могли бы быть возложены на финансовую полицию.

«При Министерстве и дальше будет функционировать налоговая милиция, которая в соответствии с Налоговым и Уголовным процессуальным кодексами будет выполнять функции по выявлению и расследованию правонарушений в сфере налогообложения. Функция проведения мероприятий по противодействию контрабанде и борьбе с нарушениями таможенных правил на территории Украины возложена на Департамент борьбы с контрабандой, также вошедший в качестве отдельного юридического лица в состав Министерства», - сказано в сообщении.

В Министерстве также отметили, что намерены полностью перейти на рискориентированную систему мониторинга при выявлении и расследовании правонарушений в налоговой и таможенной сферах, когда максимальное внимание будет уделяться аналитической работе, а вмешательство в деятельность бизнеса, исправно платящего налоги, станет минимальным. В этой связи, по информации Миндоходов, предполагается даже сокращение личного состава налоговой милиции до оптимального уровня.

«Миндоходов настроено на партнерские взаимоотношения с бизнесом и общественностью. Мы строим свою работу по принципам прозрачности и открытости для представителей СМИ и всегда готовы предоставить полную и объективную информацию о любом аспекте своей деятельности», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.

Одна из силовых структур - налоговая милиция - остается в составе созданного в конце прошлого года Министерства доходов и сборов, однако будет реформирована в ближайшее время.