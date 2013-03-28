Фонд гарантирования вкладов перечислил 912,6 млн грн для выплат вкладчикам «Таврики»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил банку-агенту Фонда «Райффайзен Банк Аваль» 912,6 млн грн для проведения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка «Таврика», говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

По информации Фонда, за весь период временной администрации в банке «Таврика» было выплачено 916,2 млн грн. Общая сумма к выплате за период временной администрации и ликвидации составляет 1,83 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

С 27 марта по 14 мая выплаты вкладчикам банка «Таврика» будут осуществляться через учреждения «Райффайзен Банка Аваль», а в дальнейшем - по индивидуальным обращениям вкладчиков в Фонд.