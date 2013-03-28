Минфин в апреле не планирует продавать валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в апреле 2013 года, как и в марте, намерено провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на апрель, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 2, 9, 16 и 23 апреля.

На аукционе 2 апреля инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

9 и 16 апреля на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1, 5, 7 лет. При этом на аукционе 16 апреля Минфин также предложит 3-летние индексированные ОВГЗ.

На последнем, запланированном на 23 апреля аукционе, планируется продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 26 марта, привлек в госбюджет 1 млрд 395,5 млн грн и 656,39 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 28 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 206,887 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 71,702 млрд грн, нерезидентов - 5,613 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.