Столичные предприниматели за 2 месяца погасили 12 млн грн долгов по зарплате

В январе-феврале 2013 года 529 предприятий Киева погасили 12,2 млн грн накопившейся задолженности по заработной плате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Киеве.

Согласно сообщению, в бюджет в виде налоговых платежей поступило 2,2 млн грн. В налоговой подчеркнули, что вопрос выплаты задолженности по заработной плате является одним из комплексных аспектов деятельности налоговиков, которая осуществляется совместно с органами местной власти. «По каждому должнику определяется анализ причин возникновения задолженности и определяются пути ее погашения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,103 млрд грн. Долг экономически активных предприятий за февраль т.г. вырос на 3,2% и составил 54,5% от общего объем задолженности, долги предприятий банкротов - 39,9% (-1,4% по сравнению с 1 февраля).