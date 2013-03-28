Межбанк в четверг закрылся котировками 8,1445/8,1475 грн/долл.

В четверг, 28 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1450/8,1480. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1445/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2625/0,2629, к 12:00 цены снизились до 0,2621/0,2625. К закрытию цены выросли - 0,2626/0,2630. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0080 (+0,0740).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2760/1,2820. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4275/10,4355, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4020/10,4120. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,4230/10,4375.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1390/8,1450, к 12:00 цены поднялись до 8,1465/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1450/8,1480 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4445/10,4540, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4300/10,4395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 10,4090/10,4185.