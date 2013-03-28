Киевская налоговая напомнила предпринимателям о крайнем сроке подачи деклараций по НДС

Государственная налоговая служба Киева напомнила предпринимателям о том, что 29 марта является крайним сроком подачи деклараций по уплате налога на добавленную стоимость, сообщили УНИАН в ГНСУ Киева.

«29 марта - крайний срок подачи налоговой декларации по НДС за февраль 2013 года для налогоплательщиков, у которых отчетный период равняется календарному месяцу. Налогоплательщик самостоятельно выплачивает сумму налогового обязательства, определенного им же в налоговой декларации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года отчет об уплате налога на добавленную стоимость подали 53,6 тыс. предприятий и предпринимателей Киева – плательщиков НДС, из них более 50 тыс. предприятий и порядка 2 тыс. физических лиц-предпринимателей подали отчетность в электронном виде. При этом объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Киева с начала года составил 396 млн грн.

За январь-февраль т.г. ГНСУ Киева мобилизовала в бюджеты всех уровней 5,47 млрд грн, что на 28% больше показателя января-февраля 2012 года.