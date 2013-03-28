Брюссель. Кипр ввел жесткие ограничения на капиталы, начиная с сегодняшнего открытия банков. Об этом пишет интернет-издание EUobserver.

В соответствии с введенными мерами, киприоты, выезжающие из страны, могут взять с собой в каждое путешествие не более 3 тыс. евро наличностью. При этом введены ограничения в 10 тыс. евро на оплату учебы студентов в заграничных университетах. Кроме того, в соответствии с новыми правилами, с кредитной карточки кипрского банка за рубежом можно будет снимать не более 5 тыс. евро ежемесячно.

Все платежи за оплату товаров, импортируемых в страну, должны согласовываться правительством. При этом от киприотов будет требоваться декларирование всех поступлений за продажу товаров на экспорт или собственности за рубежом.

Кроме того, максимальный лимит получения наличности в банкоматах установлен правительством в 300 евро в сутки, за исключением клиентов двух банков - Laiki bank и Bank of Cyprus, которым лимит на снятие наличности в банкоматах будет ограничен в 100 и 120 евро в сутки соответственно.

EUobserver также отмечает, что, хотя правительство и заявило, что контроль устанавливается на 7 суток, однако эксперты достаточно скептически относятся к таким заявлениям и говорят, что контроль может сохраниться на месяцы, а то и годы.

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись в четверг, 28 марта, на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны.

Напомним, в четверг в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в среду вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на-Майне.

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