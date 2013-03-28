Венгрия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Украиной – Орбан
Будапешт. Венгрия заинтересована в активизации торгово-экономического сотрудничества с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем Азаровым в сегодня в Будапеште.
"События, которые произошли в последние дни на Кипре, делают совершенно однозначным для Венгрии то, что односторонняя внешняя торговля, которая характеризует сейчас Венгрию, является в определенном смысле и барьером", - сказал он.
"75-78% венгерского экспорта идет на Запад, и мы не используем все возможности на Востоке, в том числе и в Украине. Сегодня мы обсудили возможность использования этих возможностей", - добавил премьер Венгрии.
В.Орбан отметил, что Венгрия считает Украину очень перспективной страной.
По его словам, стороны также обсудили сотрудничество двух стран в культурной сфере, в частности, вопрос проведения Дней культуры Украины в Венгрии.
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