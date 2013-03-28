Создание благоприятных условий для бизнеса привлечет инвестиции в регионы – Янукович

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса обеспечит привлечение инвестиций в регионы, их развитие и экономический рост.

Такое убеждение высказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович отметил, что в условиях сложной экономической ситуации в мире, которая влияет и на ситуацию в Украине, власти на местах должны уделять значительное внимание экономическому развитию подчиненных территорий.

«Вы должны чувствовать, за счет чего строится экономика районов: какая структура экономики районов, что в структуре экономики района является приоритетом, что имеет наибольший вес в структуре ВВП, какова финансовая эффективность», - подчеркнул В.Янукович.

По убеждению Президента, именно создание благоприятных условий для ведения бизнеса обеспечит поступление инвестиций в регионы, а следовательно, и реализацию тех или иных проектов, развитие территорий. Среди инструментов достижения этой цели он назвал налаживание эффективной работы разрешительных центров, упрощение системы предоставления административных услуг, сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства.

«Предприниматели, которые работают на ваших территориях, чтобы они видели в вас партнера. Если вы правильно построите отношения и начнет работать закон о государственно-частном партнерстве, вы увидите результат», - подчеркнул глава государства.

В.Янукович также подчеркнул, что местные власти не должны ждать инициативы от предпринимателей, они могут и должны инициировать реализацию проектов по развитию территорий.

Президент подчеркнул важность обмена опытом между представителями власти и бизнеса разных регионов, необходимость привлечения к реализации этой задачи эффективного менеджмента.

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