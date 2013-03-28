Банкиры не поддерживают законопроект об уплате пени при просрочке возврата вкладов

Банкиры не поддерживают зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2202 об уплате банками пени при просрочке возврата вкладов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

По мнению экспертов УКБС, принятие данной нормы без четкого законодательного определения механизма, случаев и сроков уплаты пени приведет к злоупотреблениям и неоднозначным судебным решениям.

"Национальный банк Украины поддержал ассоциацию в отношении необходимости отклонения законодательной инициативы, которая дублирует действующие нормы в сфере договорных отношений между банками и их клиентами", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Справка УНИАН. Законопроектом №2202, зарегистрированным в Верховной Раде 6 февраля по представлению депутата от фракции Коммунистической партии Виктории Бабич, предлагается внести изменения в статью 1058 Гражданского кодекса Украины и установить уплату банками пени в размере 1% в день в случаях просрочки возврата вкладов. Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью защиты прав клиентов банков и направлен на прекращение практики невыполнения банками своих обязательств по договорам банковских вкладов.