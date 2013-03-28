В столице хотят создать инновационный фонд по финансированию разработок киевских предприятий

Наиболее крупные столичные предприятия совместно с Киевской городской государственной администрацией рассматривают возможность создания инновационного фонда, за средства которого будут финансировать необходимые и полезные для города разработки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко.

«Это будет свой инновационный фонд для предпринимателей, своя финансовая база для инновационного производства. По предварительным подсчетам, фонд может накапливать около 300 млн грн. Эти средства будут вкладывать в разработку необходимой продукции, а город со своей стороны будет гарантировать, что эту продукцию обязательно закупит», – пояснил А.Голубченко.

Предусматривается, что будет создана общественная организация, участники которой будут делать взносы, которые и будут выделять впоследствии на финансирование инновационных разработок киевских предприятий и учреждений. Сами участники путем голосования будут решать, куда вкладывать деньги.

«На сегодняшний день наши предприятия, научно-исследовательские учреждения имеют сотни очень интересных, нужных идей и разработок, которые могут окупиться, но для их запуска недостает «стартовых денег». То есть нет средств для изготовления первого образца и запуска серийного производства. Именно поэтому и возникла идея создания такого фонда, который будет финансировать этот этап», – отметила директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Людмила Денисюк.

Как отмечают в КГГА, предприниматели инициативу власти поддерживают и обещают в ближайшее время обсудить идею и даже рассмотреть несколько проектных предложений, которые потенциально можно профинансировать за счет фонда.