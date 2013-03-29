Давление на евро продолжается, возможна очередная волна распродаж валюты - эксперт

На фоне нестабильной обстановки в экономике еврозоны, давление на EUR продолжается: в среднесрочной перспективе возможна очередная волна распродаж валюты и пробой парой EUR/USD уровня 1,27, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, у пары GBP/USD есть потенциал, ее ближайшая цель - 1,52 практически достигнута. Вряд ли пара сможет продолжить восстановление сегодня, однако на следующей неделе не исключен пробой указанного сопротивления с целью 1,5260. Движения будут сдержанными, так как на текущий момент единственным драйвером пары остается игра на контрастах с евро.

Дополнительным стимулом к росту USD/JPY может стать публикация на следующей неделе данных по рынку труда США. Последние сообщения свидетельствуют об уверенном восстановлении рабочих мест. После пробоя отметки 94,80 пара может взять курс на ближайшее сопротивление 95,00 и далее 95,30.