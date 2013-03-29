Банкротство Кипра предотвращено, страна не будет отказываться от евро - Президент

Действия, предпринятые для спасения банковской системы Кипра, позволили предотвратить риск банкротства страны. Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что Кипр не планирует отказываться от единой европейкой валюты.

«У нас нет никаких намерений покинуть еврозону. Мы ни в коем случае не будем экспериментировать с будущим нашей страны», - сказал Анастасиадис.

Напомним, 28 марта после двухнедельного перерыва открылись отделения кипрских банков в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны. Однако фондовая биржа Кипра, закрытая одновременно с банками, возобновит работу не ранее 2 апреля.

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