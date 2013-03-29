В Миндоходов на учете состоит 1480 крупных налогоплательщиков

В Министерстве доходов и сборов, созданном на базе Налоговой и Таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн и отнесенных к категории крупных налогоплательщиков.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

При этом почти 51% или 754 юридических лица из числа крупных налогоплательщиков находятся на специальном учете и обслуживаются в специальных центрах.

«Плательщики, находящиеся на специальном учете, с начала года перечислили в государственный бюджет Украины 18,6 млрд грн - 49,1% от общей суммы налоговых сборов», - сказано в сообщении Миндоходов.

Кроме того, Министерство доходов и сборов сообщило, что больше всего украинских предприятий, относящихся к категории крупных плательщиков, работают в сфере торговли - почти треть.

На второй позиции, по оперативным данным Миндоходов, идет перерабатывающая отрасль, в которой присутствуют 29,6% таких предприятий.

«Другие виды экономической деятельности менее привлекательны для большого бизнеса», - уточнила пресс-служба министерства, добавив, что энергетикой занимаются 10% крупных налогоплательщиков, еще 7,8% работают в сфере аренды, инжиниринга и услуг.

Почти идентичное количество (7,7%) крупных плательщиков заняты в транспорте и связи.

Добычей полезных ископаемых в Украине занимаются 5,7% предприятий этой категории.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года Государственная налоговая служба создала центральный офис с 11 региональными отделениями по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

В январе-августе 2012 года крупные налогоплательщики уплатили в бюджет 90 млрд грн налогов, что составляет 67% всех налоговых поступлений всех категорий плательщиков.

В 2011 году крупные налогоплательщики перечислили в общий фонд государственного бюджета 130,4 млрд грн налогов и сборов, что в 1,5 раза больше, по сравнению с 2010 годом (86,93 млрд грн).

Согласно Налоговому кодексу, крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо с объемом дохода более 500 млн грн за последние четыре квартала или с уплаченной суммой налогов более 12 млн грн за аналогичный период.