Отрицательное значение инвестпозиции Украины выросло на 24%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2012 год увеличилось на 24,2% - до 59,528 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 2,2% – до 143,357 млрд долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 1,234 млрд долл. – до 8,117 млрд долл.

Пассивы Украины увеличились на 7,8% – до 202,885 млрд долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 7,319 млрд долл. – до 72,804 млрд долл., портфельные инвестиции – на 5,386 млрд долл., до 27,129 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2011 год увеличилось на 19% - до 46,226 млрд долл., активы Украины увеличились на 5,7% – до 140,991 млрд долл., пассивы - на 9%, до 187,217 млрд долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в том числе все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.