Межбанк в пятницу открылся котировками 8,1440/8,1475 грн/долл.

В пятницу, 29 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2621/0,2625, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4345/10,4450. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2817/1,2819 (четверг — 1,2798/1,2800).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1450/8,1480. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1445/8,1475 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4275/10,4355, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4020/10,4120. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,4230/10,4375.