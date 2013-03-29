Ставки по депозитам в украинских банках будут оставаться достаточно высокими - эксперт

Снижение ставок по депозитам продолжится, при этом ставки в украинских банках будут оставаться достаточно высокими.

Как сообщает пресс-служба банка «Надра» на официальном сайте, такое мнение высказал глава банка Дмитрий Зинков.

По его словам, процесс снижения ставок продолжится, поскольку из-за недостатка надежных заемщиков для банков вопрос размещения ресурсов стал более актуальным, чем вопрос их привлечения. «Особенно это касается валютных средств, так как население может брать кредиты только в гривне. В любом случае ставки по депозитам в украинских банках будут оставаться достаточно высокими, а значит, интересными для клиентов, и давать им возможность не только уберечь деньги от инфляции, но и заработать», - полагает Д.Зинков.

Также банкир прогнозирует, что в текущем году изменение курса национальной валюты по отношению к доллару будет незначительным. «В Госбюджете на 2013 год средний курс доллара заложен на уровне 8,4. Это говорит о том, что незначительное изменение курса возможно, но именно — незначительное», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов Независимой ассоциации банков Украины, средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте в феврале 2013 г. сократилась на 0,9 п.п. - до 11,71%, по кредитам - на 0,88 п.п. - до 15,63%.

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