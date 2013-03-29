«Укрсоцбанк» планирует в 2013 году нарастить кредитный и депозитный портфели на 20%

«Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), входящий в группу крупнейших банков Украины, намерен в 2013 году нарастить кредитный и депозитный портфели на 20%. Как сообщает пресс-служба банка на официальном сайте, об этом заявил член правления - директор центра корпоративного бизнеса «Укрсоцбанка» Георгий Заманов.

По его словам, запланированный прирост кредитного портфеля позволит банку войти в тройку лидеров корпоративного бизнеса до 2015 года. Банкир также сообщил, что доля «Укрсоцбанка» в портфеле синдицированных кредитов составила 500 млн долл. при общем объеме портфеля в 1,7 млрд долл.

«Крупным заемщикам нужны суммы порядка 50-100 млн долл., а большая часть банков в Украине не могут выполнить такие запросы клиентов, поэтому они обслуживаются в международных банках», - сказал Г.Заманов.

Наиболее перспективными отраслями для корпоративного кредитования банкир назвал угольную промышленность, металлургию, электроэнергетику, сельское хозяйство, пищевое производство, наиболее проблемной отраслью – строительство. «В прошлом году мы сгенерировали общий кредитный портфель более чем на 9 млрд грн, включая гарантии, аккредитивы, кредитные линии», - сообщил он.

Г.Заманов также прогнозирует изменение структуры доходов банков. «В Украине сформируется ситуация, подобная европейской: процентные ставки будут падать, а комиссии — расти», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн.

За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредованно).

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