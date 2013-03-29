Повалий рассказала, что в ВР зарабатывает столько, сколько получает за один куплет

Народный депутат Украины Таисия Повалий (фракция Партии регионов) говорит, что в Верховной Раде зарабатывает столько, сколько получает за один куплет.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Три месяца назад певица Т.Повалий сменила профессию и стала народным депутатом. В связи с этим в семейном кругу изменилось все: разговоры, одежда и даже ритм жизни.

"Сніданку з 1+1" певица рассказала, что каждый день встает в 7 утра, чтобы успеть на работу. "Я просыпаюсь в 7. Даже когда у меня будильник в 7.15. Уже организм привык к ранним подъемам. И сразу готовлюсь к работе", - отметила Т.Повалий.

При этом певица отметила, что "зарплата в Верховной Раде - 6900 грн, а это значит, что я могу получить столько за 1 куплет. Я точно не зарабатывать деньги пошла".

По словам депутата, в парламенте она планирует "заняться авторским правом, и, конечно, детьми, музыкальным образованием. Сейчас очень мало детей привлекается к музыке, к инструменту, и сейчас они все на улицах".