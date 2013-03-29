Дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составил 4,76 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит государственного бюджета Украины за январь-февраль составил 2,334 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 6,132 млрд грн, что на 5,389 млрд грн меньше росписи на этот период.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь - февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь Государственный бюджет Украины получил 54,493 млрд грн, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-февраля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-феврале текущего года выросли на 0,7% до 45,079 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь составила 71,063 млрд грн, что на 17,1% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-февраль кассовые расходы государственного бюджета составили 56,648 млрд грн, что на 20,9% больше показателя января-февраля 2012 года. Против января-февраля 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-феврале текущего года выросли на 23,8% до 51,342 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь составил 615,4 млн грн, в то время как за январь 2012 года профицит сводного бюджета составил 2,07 млрд грн.