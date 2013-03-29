На межбанке торги закрылись котировками 8,1340/8,1375 грн/долл.

В пятницу, 29 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1475, к 12:00 цены снизились до 8,1340/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1340/8,1375 грн/долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2621/25, к 12:00 цены понизились - 0,2619/23. К закрытию цены вернулись к утренним значениям - 0,2621/25. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0115 (+0,0035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2795/1,2835.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4240/10,4365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,4270/10,4375.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1490, к 12:00 сузился спрэд - 8,1450/8,1480. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,1445/8,1475 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4275/10,4355, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4020/10,4120. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 10,4230/10,4375.