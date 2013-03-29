Власти Кипра обещают вернуть свободу капиталу в течение месяца

Власти Кипра признали, что жесткий контроль над капиталом останется в силе дольше, чем ожидалось, однако пообещали отменить его в течение месяца, сообщает Reuters.

По информации агентства, киприоты спокойно стоят в очередях в банках, открывшихся накануне, чтобы снять со счетов разрешенные 300 евро в день, и признаков паники, которой боятся власти, пока нет.

Банки Кипра были закрыты, пока правительство обсуждало с международными кредиторами программу помощи в размере 10 миллиардов евро (13 миллиардов долларов), первую за всю историю еврозоны, которая привела к убыткам по банковским депозитам.

Ограничение передвижений средств будет действовать примерно месяц, сказал министр иностранных дел Иоаннис Касулидес.

"Многие ограничения будут отменены, и постепенно, вероятно, примерно в течение месяца, согласно оценке центробанка, ограничения будут отменены полностью", - сказал он.

Сначала правительство Кипра заявило, что меры контроля над капиталом будут действовать в течение недели. Экономисты говорят, что их будет сложно отменить, пока страна в кризисе.

Банковский персонал вернулся к работе утром в четверг. За день работы видимого оттока депозитов не произошло.

Значительные суммы денег уже были выведены в электронной форме. Согласно данным, опубликованным центробанком Кипра, вкладчики из других стран еврозоны вывели 18% депозитов из кипрских банков еще в феврале, когда распространились слухи о налоге на банковские счета. В целом банковские депозиты частного сектора на Кипре сократились в феврале на 2,2 % - до 46,4 миллиарда евро после подобного же снижения в январе.

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись в четверг, 28 марта, на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны. В этом же день в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.