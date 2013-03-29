Депутат предлагает Раде запретить Нацбанку ограничивать наличные расчеты

Народный депутат Украины Юрий Деревьянко предлагает Верховной Раде запретить Национальному банку устанавливать ограничения наличных расчетов.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины (относительно установления предельных сумм расчетов наличностью), который зарегистрирован в парламенте 28 марта (№2641).

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью приведения норм Гражданского кодекса, позволяющих Национальному банку устанавливать предельные суммы расчетов наличностью, в соответствие с нормами Конституции Украины. Как поясняет депутат, статья 92 Конституции предусматривает, что правовой режим собственности определяется исключительно законами Украины, при этом денежные средства в соответствии с законодательством являются объектом права собственности, и предельные суммы расчетов должны устанавливаться законом.

Ю.Деревьянко избран народным депутатом по одному из мажоритарных округов Украины.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте НБУ обнародован проект постановления об установлении предельной суммы наличного расчета для общественного обсуждения, которое продлится до 8 апреля. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.