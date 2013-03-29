Дефицит бюджета Франции в 2012 году составил 4,8% ВВП

Дефицит бюджета Франции уменьшился в прошлом году до 4,8% ВВП с 5,3% годом ранее, оказавшись хуже целевого показателя правительства в 4,5%, сообщатся в релизе национального статистического агентства Insee, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, госдолг вырос за прошлый год до 90,2% с 85,8% ВВП, в то время как власти предполагали его увеличение лишь до 89,9%.

Напомним, 12 марта президент страны Франсуа Олланд заявил, в 2011 году дефицит бюджета был немного выше 5%, в конце 2012 он составил 4,5%, а в 2013, без сомнения, составит 3,7%.

Глава государства публично признал, что его планы по снижению бюджетного дефицита до 3% в этом году выполнить не удастся.

Он отметил, что за два года власти страны намерены добиться серьезного структурного обновления экономики страны. По его словам, необходимо сохранять принятый курс и не делать ничего, что может повредить экономическому росту.

Ранее французские власти намеревались до 2014 года сократить дефицит бюджета до 3%, что соответствовало бы условиям европейского пакта стабильности и роста. В конце февраля Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе повысила оценку дефицита бюджета Франции до 3,7% ВВП по сравнению с 3,5% в предыдущем, осеннем прогнозе. После этого французские власти признали, что могут пересмотреть свои прогнозы.