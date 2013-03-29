Центробанк Кипра снял ограничения на внутренние операции по картам
Центробанк Кипра снял все ограничения на осуществление внутренних операций по дебетовым и кредитным банковским картам, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на регулятор, передает ПРАЙМ.
Банки Кипра, не работавшие с 15 марта, в четверг возобновили свою работу, однако в условиях жесткого контроля над движением капитала. В частности, был установлен лимит на снятие наличных со счета в 300 евро в день, вывоз за границу ограничен 1 тысячей евро за одну поездку. Были также ограничены платежи или переводы за пределы республики по дебетовой или кредитной карте суммой в 5 тысяч евро на человека.
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