Власти России не намерены предпринимать меры для спасения частных вкладов на Кипре

Российские власти не намерены предпринимать каких-либо мер в случае возможных потерь у держателей депозитов в кипрских банках, однако готовы рассмотреть каждую отдельную ситуацию, в которой могут серьезно пострадать госкомпании, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Что касается денег, которые там находятся, денег россиян, это разные деньги: есть те, по которым не были уплачены налоги, есть деньги, по которым были уплачены налоги... Если кто-то попадется и потеряет деньги в этих двух крупнейших банках, очень жаль, но предпринимать российское правительство в этой ситуации ничего не будет», - сказал Шувалов в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

«Если будут серьезные потери у кого-то, у компаний с госучастием, если будет какая-то конкретная ситуация, мы готовы будем ее рассмотреть публично, прозрачно, здесь, в России, но для этого совсем необязательно помогать республике Кипр», - цитирует первого вице-премьера РИА «Новости».

Отказавшись от идеи «налога» на депозиты, Кипр договорился с ЕС и МВФ о кредитах в обмен на спасение своей финансовой системы от краха. Это привело к масштабной потере средств по крупным депозитам. Однако вкладчики до 100 тыс. евро все же сохранят свои деньги, хотя и не смогут обналичить сбережения в короткий срок.