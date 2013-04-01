Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1310/8,1380 грн/долл.

В понедельник, 1 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2613/17, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4115/10,4225. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2807/09 (пятница — 1,2817/19).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1475, к 12:00 цены снизились до 8,1340/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1340/8,1375 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4240/10,4365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,4270/10,4375.