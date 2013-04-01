Миндоходов ожидает 1 млрд грн поступлений по итогам расследования преступлений в налоговой сфере

Министерство доходов и сборов Украины ожидает, что по итогам первого квартала в бюджет будет перечислено порядка 1 млрд грн по результатам расследований резонансных преступлений в сфере налогообложения.

Об этом в эфире радио «Эра» заявил начальник Главного следственного управления Министерства доходов и сборов Анатолий Яковинец.

«Основные задачи следователей – прекращение незаконной деятельности субъектов хозяйствования, уклоняющихся от уплаты налоговой, а также возмещение нанесенных бюджету убытков. Мы планируем, что за первый квартал поступления в бюджет по делам, которые расследуют следователи Министерства доходов и сборов, составят около миллиарда (гривен – УНИАН)», - сказал А.Яковинец.

При этом он добавил, что в прошлом году поступления в рамках завершенных дел составили порядка 622 млн грн. В суд, по словам А.Яковинца, наплавлено 10 дел.

«В частности, мы ликвидировали группу, работавшую в Автономной Республике Крым и причинившую убытки бюджету в размере почти 600 млн грн. Еще одно дело – по группе, действовавшей в Киеве и области и причинившей убытки в размере 500 млн грн. Организатор группы находился в России, и мы совместно с российскими коллегами поймали его в Оренбурге. Сейчас ведется экстрадиция преступника в Украину», - рассказал А.Яковинец.

Он также сообщил, что украинские налоговики наладили совместную работу со странами Балтии. «Наши коллеги выдали нам документы, способствовавшие раскрытию преступной группы в Днепропетровске. Группа помогала одному из банков уклониться от уплаты взносов в Пенсионный фонд в размере 210 млн грн. Для наглядности: это пенсии порядка 170 тысяч пенсионеров», - отметил А.Яковинец.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.