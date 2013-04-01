Переход на риск-ориентированную систему оценки оптимизирует работу проверяющих – Миндоходов

Министерство доходов и сборов Украины не располагает таким количеством работников, чтобы проверить все предприятия на предмет соблюдения налогового законодательства, но программные продукты министерства выдают ориентиры, которые впоследствии могут быть использованы для дальнейших расследований.

Об этом в эфире радио «Эра» заявил начальник Главного следственного управления Министерства доходов и сборов Анатолий Яковинец.

«У нас нет такого количества работников, чтобы мы могли проверить деятельность каждого предприятия. Да этого и не нужно. Ведь у нас есть программы, анализирующие базы данных и выдающие продукт, который может стать предметом расследований для следователей Министерства доходов и сборов», - сказал А.Яковинец.

Он рассказал, что такие риск-ориентированные системы строятся следующим образом: в массив информации вводятся несколько критериев, по которым затем идет оценка деятельности. «Например, один гражданин, который не является жителем Украины, выступает основателем предприятия, зарегистрированного в Луганске. При этом директор этого предприятия находится во Львове. По счетам предприятия проходят суммы в сто, двести миллионов гривен, а налоговая нагрузка – нулевая. Понятно, что компьютер тут же выбирает такие предприятия и передает ориентир нам на расследование. Нужно только выйти на место регистрации и посмотреть – а существует ли такое предприятие вообще», - подчеркнул А.Яковинец, добавив, что, по сути, компьютер сам определяет налоговикам работу.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, приветствуя подписание Президентом Украины Виктором Януковичем Положения о министерстве, заявил, что оптимизация системы расследований экономических преступлений и переориентация работы налоговой милиции на риск-ориентированную систему является следующим шагом работы Министерства доходов и сборов Украины.

В марте В.Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте.