Доллар имеет все шансы продолжить укрепление - эксперт

Текущая неделя будет насыщена ключевой макроэкономической статистикой из США, способной задать настроение участникам мировых финансовых рынков на весь апрель, прогнрозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, последнее время американские данные демонстрируют позитив, а поэтому высоки шансы, что фондовые рынки и доллар будут реагировать на них очень позитивно. Доллар имеет все шансы продолжить укрепление.

Для пары EUR/USD основным событием недели станет заседание ЕЦБ. На негативном внешнем фоне евро будет чувствовать себя не очень уверенно, но, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет удерживать поддержку 1,2680.

В первую неделю месяца Markit традиционно публикует серию данных по Индексу менеджеров по закупкам в основных секторах экономики Великобритании. Макроэкономическая статистика в последние месяцы носила негативный характер, но данные по розничным продажам оказались как «глоток свежего воздуха». Инвесторы ожидают продолжения позитивных тенденций. Если они окажутся разочарованными, то вполне вероятно снижение пары GBP/USD к отметке 1,50, а ее преодоление откроет дорогу к годовым минимумам в области 1,48.

Банк Японии 4 апреля огласит итоги своего заседания. Участники мировых финансовых рынков фиксировали значительное ослабление монетарной политики со стороны регулятора после ухода Харухико Куроды. Nikkei 225 на этом фоне отметился бурным ростом – почти на 30% за последние 5 месяцев, а иена ослабла на 20,5%. Если инвесторы не будут разочарованы планом действий регулятора, то возможно возобновление движения пары USD/JPY в планке 100 иен за доллар.