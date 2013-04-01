Реформа налоговой милиции не предполагает увеличения ее полномочий – Миндоходов

Реформирование подразделений налоговой милиции, которая согласно Указу Президента подчиняется Министерству доходов и сборов Украины, не предполагает увеличения полномочий и прав следователей.

Об этом в эфире радио «Эра» заявил начальник Главного следственного управления Министерства доходов и сборов Анатолий Яковинец.

«Позиция министерства уже высказывалась министром доходов и сборов. Она состоит в том, что налоговая милиция переходит работать в Министерство доходов и сборов без увеличения каких-либо полномочий. То есть те полномочия, которые были у милиции месяц, два, три назад, остаются такими же», - обратил внимание А.Яковинец.

Он еще раз подчеркнул, что в соответствии с Конституцией деятельность органов досудебного расследования регулируется исключительно законами Украины, а с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса следователь, проводя расследование, в разумные сроки собирает материалы и передает их прокурору. И уже прокурор, независимо то того, в каком органе работает следователь, управляет расследованием.

«А вообще за невыполнение, систематическое невыполнение указаний прокурора предусмотрена уголовная ответственность и для следователей. Поэтому фактически процедуры расследований, которые мы проводим, ничем не отличаются от тех расследований, которые проводят аналогические службы в европейских странах», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов Украины не раз подчеркивали, что согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах министерство не наделено.