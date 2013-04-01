Кипр подтвердил намерение изъять около 60% крупных вкладов

Крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряют около 60 процентов сбережений, превышающих 100 000 евро, сообщил Reuters со ссылкой на центробанк Кипра.

Первоначальные предположения о том, что крупные вкладчики Bank of Cyprus лишатся 30-40 процентов депозитов, встревожили на прошлой неделе инвесторов европейских банков.

Официальное сообщение Центробанка Кипра подтвердило, что банк предоставит вкладчикам акции на сумму 37,5 процента от вкладов, превышающих 100 000 евро. Оставшаяся часть таких вкладов, возможно, никогда не будет выплачена.

Жесткие изъятия знаменуют конец Кипра как центра оффшорного финансирования и угрожают углублением экономического спада и ростом безработицы на острове.

Банки Кипра сравнительно спокойно открылись на прошлой неделе после первого введения мер контроля за капиталом в стране еврозоны за всю историю блока.

Рынки опасаются распространения кипрской практики на другие проблемные страны, такие как Греция, Италия и Испания.

"Кипр есть и останется специфическим разовым случаем, - заверил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. - Сберегательные счета в Европе в безопасности".

Европейские власти пытаются успокоить вкладчиков с тех пор, как глава Еврогруппы Йерон Дайсселблум предположил, что кипрская модель помощи может быть использована для разрешения будущих финансовых кризисов.

"Вместе в Еврогруппе мы решили, что собственники и кредиторы примут участие в расходах на спасение - другими словами, те, кто был причиной кризиса, - сказал В.Шойбле. - Экономика Кипра теперь пройдет через долгий и болезненный период коррекции. Но затем они вернут долг".

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись 28 марта в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны. В этом же день в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на-Майне.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.

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