Миндоходов, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР объединили системы обмена информацией

Министерство доходов и сборов Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг подписали Меморандум об обмене информацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Обмен информацией - серьезная составляющая процесса прозрачности рынков. Меморандум – это не просто декларация о намерениях, это еще один шаг к прозрачности рынков, возможность в он-лайн режиме обмениваться информацией. Причем такой обмен будет вестись не только в интересах страны, но и, прежде всего, в интересах представителей бизнеса», - сказал А.Клименко.

По словам А.Клименко, суть Меморандума в том, что ведомства получат доступ к единой базе данных о фактах нарушений в сфере налогообложения, о попытках уклонений от уплаты налоговой, о формировании фиктивных эмитентов, которые имитируют хозяйственную деятельность. «В свою очередь Миндоходов получит доступ к материалам ревизий и отчетной информации для полноты оценки процесса налогообложения», - подчеркнул глава Миндоходов.

А.Клименко обратил внимание, что благодаря такой работе государственные регуляторы смогут быстро противодействовать попыткам финансовых махинаций и бороться с теневым оборотом средств. «Для иллюстрации степени тенизации, например, страхового рынка, приведу две цифры: более 20% всего объема уплаченных налогов обеспечивают всего 6 компаний, что составляет всего 0,5% от общего количества. В целом же порядка 99% всех бюджетных поступлений обеспечивают немногим более половины компаний – 220 из 448. А что делают остальные 228 компаний?», - задался вопросом А.Клименко.

Вместе с тем, глава Миндоходов заверил, что в целом Министерство готово работать в партнерстве с участниками финансовых рынков.

«Но наша готовность к компромиссам не означает, что мы закрываем глаза на злоупотребления. Мы имеем возможность видеть и упреждать манипуляции и попытки уменьшать свои налоговые обязательства. И потому мы рекомендовали бы компаниям уже сейчас переориентировать свои стратегии таким образом, чтобы в дальнейшем не было претензий к регуляторам», - сказал А.Клименко.