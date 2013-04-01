На межбанке торги закрылись ростом доллара

В понедельник, 1 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1310/8,1380, к 12:00 цены поднялись до 8,1400/8,1440. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1405/8,1455 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2613/17, к 12:00 цены повысились - 0,2615/19. К закрытию цены достигли уровня 0,2616/20. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1250 (+0,1135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2770/1,2825.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4115/10,4225, к 12:00 цены ушли вверх - 10,4260/10,4370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4265/10,4390.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1440/8,1475, к 12:00 цены снизились до 8,1340/8,1390. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1340/8,1375 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4240/10,4365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,4270/10,4375.