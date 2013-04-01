Группа Swedbank свернет бизнес в России

Шведская банковская группа Swedbank не планирует продавать свой бизнес в России, рассчитывая прекратить операции органически, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе группы.

Swedbank, планирующий сконцентрировать бизнес в Швеции и некоторых странах Балтийского региона, в понедельник объявил о намерениях уйти с рынка России и Украины. В частности, группа уже подписала соглашение с владельцем украинского Дельта-банка Николаем Лагуном о продаже своей украинской "дочки", завершение сделки ожидается до конца первого полугодия 2013 года.

"Ситуация в России отличается от той, что в Украине. Большая часть кредитного портфеля в России состоит из обслуживаемой корпоративной задолженности, которая будет сокращаться за счет амортизации. Мы обеспечим существующих клиентов банка необходимой помощью по плавной передаче их счетов в другие банки", - сообщили в пресс-службе.

Объем бизнеса российской "дочки" Swedbank, включая лизинг, составляет около 2,6 миллиарда шведских крон (399 миллионов долларов). Кроме того, в России Swedbank принадлежит недвижимость стоимостью 150 миллионов крон, которая будет продана.

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