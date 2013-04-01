Клименко: ситуация с Кипром заставит наших бизнесменов вкладывать в Украину

В связи со сложившейся ситуацией в банковской системе Кипра Министерство доходов и сборов намерено приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть капиталы в Украину и убедить инвесторов, что вкладывать средства в Украину – стабильнее и надежнее. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Ситуация с Кипром – яркий пример того, что мы сегодня действуем в правильном направлении, чтобы капитал вернулся в страну. Это очень яркий пример, что капитал нужно вкладывать не за границу, а в отечественную экономику. Мы делаем все, чтобы этот тезис был воплощен в жизнь", - подчеркнул А.Клименко.

По его мнению, одним из шагов в этом направлении является законопроект о трансфертном ценообразовании, принятие которого сделает «неудобным процесс оттока капитала за границу». «Лучше и стабильнее вкладывать в отечественную экономику. Это надежнее», - отметил глава Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряют около 60 процентов сбережений, превышающих 100 000 евро. Центробанк Кипра официально подтвердил, что банк предоставит вкладчикам акции на сумму 37,5 процента от вкладов, превышающих 100 000 евро. Оставшаяся часть таких вкладов, возможно, никогда не будет выплачена.

Жесткие изъятия знаменуют конец Кипра как центра оффшорного финансирования и угрожают углублением экономического спада и ростом безработицы на острове.

Рынки опасаются распространения кипрской практики на другие проблемные страны, такие как Греция, Италия и Испания.

Вместе с тем, Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Вместе с тем, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.