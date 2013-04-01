“ТАСкомбанк” привлечет 100 млн грн в результате размещения облигаций

“ТАСкомбанк” привлечет 100 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серии D, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет банка принял решение о выпуске облигаций 28 марта. В рамках эмиссии банк намерен с 27 мая по 25 ноября 2013 года разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии D номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение будет проводиться самостоятельно без привлечения торговца через организатора торговли.

Погашение облигаций запланировано с 21 по 22 мая 2018 года.

Привлеченные финансовые средства банк направит на кредитование юридических и физических лиц (90%) и проведение операций с ценными бумагами (10%).

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк “Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Банк входит в состав финансово-промышленной группы “ТАС”.