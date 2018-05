Дочерние структуры кипрских банков не отрицают возможную продажу или слияние

Дочерние структуры кипрских банков в Украине - “Марфин Банк” и “Банк Кипра” - в настоящее время не участвуют в процессах продажи или слияния, но не отрицают такой возможности. Об этом УНИАН сообщили пресс-службы обоих банков.

Продажа или слияние может стать следствием принятия Центральным банком Кипра решения о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus согласно резолюции в отношении этих банков. Согласно сообщениям в ряде СМИ, в субботу министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил о продаже кипрскими банками Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (ТМ Laiki Bank) своих зарубежных дочерних структур в России, Украине, Румынии, Великобритании и других странах.

Как сообщает пресс-служба “Марфин Банка”, менеджмент банка ни в каких переговорах по вопросу продажи банка не участвует и об их проведении не осведомлён. “Условия реорганизации основного акционера предусматривают сохранение всех работающих активов, к которым относится и “Марфин Банк”. Банк представляет собой высококачественный, полностью самодостаточный актив существенной стоимости, который в случае его продажи будет интересен широкому кругу солидных инвесторов”, - говорится в пресс-релизе. Также сообщается, что реорганизация основного акционера не является основанием для изменения стратегии работы банка на украинском рынке, и привлечение нового инвестора не несет никакой угрозы как для вкладчиков, так и для заемщиков.

Пресс-служба “Банка Кипра” сообщила УНИАН об отсутствии детальной информации относительно планов продажи банка. “Мы ожидаем новой информации от наших акционеров. Сегодняшний день является официальным выходным в Республике Кипр”, - говорится в пресс-релизе. Также сообщается, что смена акционера не повлечет никаких изменений для действующих клиентов банка, и в случае подготовки банка к продаже процесс не будет предусматривать сокращения региональной сети и штата сотрудников. “Продажа банка ни в коем случае не означает его закрытие», - прокомментировала пресс-служба.

Как сообщал УНИАН,Центральный банк Кипра принял решение о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus (обе структуры представлены в Украине). Об этом сообщается в пояснениях к резолюции в отношении Bank of Cyprus и Laiki Bank. Bank of Cyprus получает большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Подразделения Laiki Bank и Bank of Cyprus в Греции будут проданы банку Piraeus Bank (Греция).

«Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 4,13 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 3,5 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,42 млрд грн, собственный капитал — 624,17 млн грн, уставный капитал - 435 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,15 млн грн.

Основным акционером банка является Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кипр (99,91% акций банка).

«Банк Кипра» (ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 2,74 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 2,0 млрд грн, собственный капитал — 736,39 млн грн, уставный капитал — 700,64 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 40,69 млн грн.

Основными акционерами банка являются Bank of Cyprus (22,7853% в прямом владении и 76,9881% - опосредованно), компании «Лизинг-Финанс» (38,5922%), «Омикс-Финанс» (19,1665%) и «Корнер» (19,2294%).

